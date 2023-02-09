Роскосмос обнародовал снимок из космоса пострадавшего от землетрясения и пожара порта Искендерун

Москва, , 21:15 — REGNUM Роскосмос 9 февраля обнародовал снимок из космоса порта Искендерун в Турции, где после землетрясения начался крупный пожар. Снимок разместили в телеграм-канале госкорпорации.

Пожар в районе Яхачи и порта Искендерун в Турции © МЧС России/ТАСС

На фотографии отмечены участки, которые затопило, а также задымление, которое ещё остаётся над площадкой с контейнерами.

«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в Искендеруне начался 6 февраля после землетрясения. Огонь получилось потушить только 8 февраля. Для тушения применяли вертолёты и самолёты. Работа порта из-за повреждений до сих пор не восстановлена.

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