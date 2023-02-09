Ставрополь, 9 февраля, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Пожарные потушили пожар, который произошел 9 февраля в трехэтажном здании филиала федерального спортцентра «Юг спорт», расположенном на улице Победы в Кисловодске. При пожаре пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Пожарный

«По предварительным данным, возгорание произошло в котельной, расположенной на цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила около 40 кв. м. К его тушению было привлечено 80 человек, использовалось 25 единиц техники. Для ликвидации огня понадобилось немногим больше часа.

До приезда пожарных из соседнего со спортцентром здания эвакуировались самостоятельно более 300 человек. В настоящее время причины пожара устанавливаются.