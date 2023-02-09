Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM ЧП произошло днем 9 февраля в одной из школ Красносельского района Петербурга. Школьник принес в учебное заведение пневматическую гранату для страйкбола. При её взрыве мальчик получил ожог, пишет портал 78.ru.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известно, что принесший в школу гранату подросток сидел на первой парте в классе на втором этаже. Он выдернул чеку, и раздался взрыв. Звук был такой силы, что напугал даже занимающихся на четвертом этаже учащихся.

По предварительным данным, инцидент произошел в школе № 385. Школьник, получивший ожог руки, является учащимся восьмого класса. Какие дисциплинарные меры будут приняты к нему, пока неизвестно. Говорится о том, что обращаться в полицию администрация не стала, все было урегулировано на местном уровне.

Напомним, днем ранее сообщалось о массовой драке в одной из школ в Челябинске. Старшеклассники устроили разборки прямо в стенах школы, двое в результате пострадали. В ходе обысков у участников драки было найдено оружие.