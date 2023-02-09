Луганск, , 20:26 — REGNUM Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе операции «Стоп-террор» обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в селе Старый Айдар в заброшенном блиндаже, где раньше находилось подразделение ВСУ.

Патроны © Павел Лисицын/РИА Новости

Сообщается, что в тайнике нашли два украинских огнемёта, три противопехотных мины МОН-50, три гранаты, а также более 500 автоматных патронов.

Стоит отметить, 7 февраля в Херсонской области сообщили об обнаружении крупного тайника со снарядами для танков, а также документации, которая подтверждает, что они ранее относились к запасам ВСУ.

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