Луганск, 9 февраля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе операции «Стоп-террор» обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в селе Старый Айдар в заброшенном блиндаже, где раньше находилось подразделение ВСУ.

Павел Лисицын/РИА Новости Патроны

Сообщается, что в тайнике нашли два украинских огнемёта, три противопехотных мины МОН-50, три гранаты, а также более 500 автоматных патронов.

Стоит отметить, 7 февраля в Херсонской области сообщили об обнаружении крупного тайника со снарядами для танков, а также документации, которая подтверждает, что они ранее относились к запасам ВСУ.