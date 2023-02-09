Москва, 9 февраля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает, что при принятии решений в разных ситуациях во время полетов на самолетах надо руководствоваться в первую очередь безопасностью людей. Глава государства на встрече с представителями авиационной отрасли, посвященной 100-летию гражданской авиации РФ, поделился случаями из своей жизни, когда пилоты принимали решение исходя из соображений безопасности, и внештатная ситуация была благополучно разрешена.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли

Один из случаев касался попадания птицы в двигатель во время полета. Тогда самолет посадили на промежуточном аэродроме, и все завершилось хорошо. Другой случай был связан с полетом на вертолете. Из-за тумана командир корабля принял решение не лететь. Такие моменты говорят об ответственности пилотов за жизнь пассажиров, в каком бы статусе они не находились, подчеркнул Путин.

«Командир вышел, я уже был президентом, и мне он говорит: «Я командир судна и я принимаю решения. Я не полечу», развернулся и ушел», — рассказал президент РФ.

Он еще раз подчеркнул, что всегда нужно принимать решения в пользу безопасности.

«Знаете, это как на дороге: не уверен — не обгоняй. Всегда в пользу безопасности», — заявил Путин.