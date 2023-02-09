Военный эксперт Онуфриенко: бойцы украинской теробороны покидают позиции у Купянска

Москва, , 20:14 — REGNUM Бойцы украинской территориальной обороны покидают позиции в районе Купянска (Харьковская область), поскольку они испытывают нехватку боеприпасов и артиллерийского прикрытия, сообщил ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Снаряды в бронетранспортере БТР 4Е ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Остатки 14-й механизированной бригады ВСУ, которые обороняются в Купянске также жалуются на острую нехватку боеприпасов. Менее подготовленные части теробороны Харьковской области, как раз и могут покидать боевые позиции, — указал собеседник. — В целом, еще летом прошлого года командование противника признавало дефицит ракетно-артиллерийских систем и боеприпасов», — отметил Онуфриенко.

Принципиально в этом вопросе с лета 2022-го ничего не изменилось, потому что поставки западного оружия не компенсируют те потери, которые несёт противник, отметил Онуфриенко. Иностранная пресса уже после Нового года неоднократно писала: расход боеприпасов ВСУ таков, что Запад пока не готов его компенсировать, добавил эксперт.

В официальном telegram-канале Минобороны России 9 февраля сообщается об ударах штурмовой и армейской авиации на Купянском направлении. Нанесено поражение живой силе и технике 103-й бригады теробороны и 14-й мехбригады ВСУ. Упоминаются удары в Гряниковке, Табаевке, Берестовом (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Уничтожено до 30 бойцов ВСУ, три пикапа, а также американская буксируемая гаубица М777.

Одновременно на Краснолиманском направлении армейская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким подразделениям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов: Райгородок, Ямполовка, Стельмаховка, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества.