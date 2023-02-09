Минск, , 20:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 февраля одобрил проект меморандума об обязательствах республики для получения членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В документе говорится об обязательствах Белоруссии соблюдать цели и принципы заключённых в ШОС соглашений, в том числе сроки присоединения к ним и финансовые обязательства. Полномочия в этой сфере возлагаются на главу белорусского МИД.

В пресс-службе отметили, что для вхождения Белоруссии в ШОС необходимо ратифицировать данный меморандум, а также подписать ряд документов, определяющих правовую базу организации.

Напомним, Белоруссия в 2010 году стала партнёром по диалогу ШОС. С 2015 года республика стала наблюдателем в организации.