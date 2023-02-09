Москва, , 20:00 — REGNUM После вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия не смогут самостоятельно определять свою военную политику. За них решения будут принимать Вашингтон и Брюссель. Об этом 9 февраля на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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Дипломат отметил, что эти два государства в одночасье отказались от политики военного неприсоединения, которая на протяжении десятилетий давала »надёжнейшие гарантии безопасности этим странам, которые были опорой их международного авторитета».

«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, политику которых в сфере военного строительства будут определять уже не в Хельсинки и в Стокгольме, а в Брюсселе и Вашингтоне», ― указал представитель российского внешнеполитического ведомства.

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По словам Грушко, в связи с этим вновь начнут действовать те же схемы, которые существовали в годы холодной войны. Так, добавил дипломат, уже сейчас в качестве реакции на эти кардинальные изменения на севере Европы было объявлено, что одним из ответов России будет создание карельского корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная заявка на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, поданная в мае 2022 года, уже одобрена 28 странами — членами военного альянса из 30, кроме Венгрии и Турции.

Добавим, что эта процедура замедлилась в январе текущего года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уверены в скором вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, так как обе страны предприняли ряд важных шагов для разрешения озабоченностей Турции по расширению альянса.