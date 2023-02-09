Опубликовано видео допроса подозреваемых по взрыву газа в Новосибирске
Новосибирск, 9 февраля 2023, 19:58 — REGNUM Следственный комитет РФ по Новосибирской области опубликовал в своём телеграм-канале видео допроса подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске.
Следственным комитетом по данному делу задержаны двое жителей Омской области, которые являются сотрудниками газовой компании ООО «Межрегионгаз Сервис».
Взрыв газа произошел утром 8 февраля в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать поддержку пострадавшим.