Новосибирск, , 19:58 — REGNUM Следственный комитет РФ по Новосибирской области опубликовал в своём телеграм-канале видео допроса подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске.

Подозреваемый на допросе Цитата из видео. СУ СК России по Новосибирской области

Следственным комитетом по данному делу задержаны двое жителей Омской области, которые являются сотрудниками газовой компании ООО «Межрегионгаз Сервис».

Взрыв газа произошел утром 8 февраля в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать поддержку пострадавшим.