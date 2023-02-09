Новосибирск, 9 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Новосибирской области опубликовал в своём телеграм-канале видео допроса подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске.

Цитата из видео. СУ СК России по Новосибирской области Подозреваемый на допросе

Следственным комитетом по данному делу задержаны двое жителей Омской области, которые являются сотрудниками газовой компании ООО «Межрегионгаз Сервис».

Взрыв газа произошел утром 8 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать поддержку пострадавшим.