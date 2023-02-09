Новосибирск, , 19:49 — REGNUM Спасатели сообщили о 12 погибших при взрыве газа в Новосибирске. Среди них есть малолетний ребенок. По информации минздрава региона, 18 человек находятся в больницах города с травмами различной степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии.

Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«По состоянию на 19:30 мск обнаружены тела 12 погибших», — рассказали в экстренных службах.

При этом в минздраве пока сообщили лишь об обнаружении десяти погибших. Последней была найдена пожилая женщина, рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, утром 8 февраля в доме, расположенном на улице Линейной в Новосибирске, произошел взрыв газа. Обрушился подъезд пятиэтажки. Под обломками оказались десятки жильцов.

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Основной версией случившегося губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушение эксплуатации газового оборудования.