Военный эксперт сообщил о продвижении ВС РФ в районе Северска и Артёмовска

Москва, , 19:56 — REGNUM В районе села Синьковка (Купянский район Харьковской области), оставляя взводно-опорные пункты в лесопосадках, противник оставил танк, БМП и ещё несколько бронемашин, сообщил ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Впрочем, добавил эксперт, пока рано говорить о том, что бегство украинских военных на этом участке фронта носит массовый характер. «Бои под Синьковкой идут третий день, и какие-то группы отходят — как правило, это только призванные и мобилизованные бойцы ВСУ. Но в целом, упорное сопротивление продолжается, и мы видим это по всей линии фронта», — сказал Онуфриенко.

Продвижение российских сил происходит в районе удерживаемого ВСУ Северска (ДНР), отметил эксперт. «Уже появилось доказательство, что посёлок Спорное, один из крупнейших укрепрайонов к востоку от Северска, освобождён», — сообщил Онуфриенко. Взяты опорные пункты противника в районе Берестового, на границе ЛНР и ДНР, восточнее села Раздоловка.

По его словам, российское штурмовое подразделение отрезало группировку, которая защищала поселок Красная Гора и село Парасковиевка к северу от Артёмовска.

«Перерезана дорога на Славянск, а это уже критическая ситуация для остатков гарнизона в Парасковиевке и Красной Горе», — сообщил эксперт.

Можно ожидать, что в течение ближайших нескольких дней противник или сдастся, или попытается отойти полями на запад, так как «в Артёмовск они уже уйти не могут», полагает Онуфриенко.

«К югу от Артёмовска продвижение идёт также с тяжёлыми боями. Между селом Красное и городом Константиновка тоже перерезана дорога. Красное, оно же Ивановское, находится в полуокружении, — отметил военный аналитик. — Продолжается продвижение вдоль реки Бахмутка как с юга, так и с севера, в самом Артёмовске. Здесь ВС РФ действительно с тяжёлыми боями, но продвигаются вперёд».

В четверг президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому журналу Der Spiegel объяснил нежелание ВСУ сдавать Артёмовск попыткой выиграть время для получения западного оружия.