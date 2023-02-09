Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Президент США Джо Байден пока не знает, когда он поедет в Польшу, а также сомневается, что он туда вообще поедет. Об этом он заявил 9 февраля журналистам в Белом доме.

Джо Байден © Стрингер/РИА Новости

Американского лидера спросили, планирует ли он поехать на Украину. На это Байден сообщил, что пока собирается посетить только Польшу, но не сообщил других подробностей.

«Я ещё не решил, когда я поеду в Польшу, или даже то, точно ли я туда поеду», — сказал Байден.

Стоит отметить, ранее телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что поездка Байдена в Польшу к годовщине начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Однако, по данным журналистов, окончательное решение ещё не приняли.