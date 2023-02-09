Дамаск, , 19:40 — REGNUM В Сирии увеличилось количество погибших при землетрясении, сообщил глава министерства здравоохранения страны Хасан аль-Габаш на пресс-конференции в Дамаске.

Последствия землетрясения в Сирии © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Число жертв землетрясения увеличилось до 1347», — сказал министр.

По его словам, количество пострадавших увеличилось до 2295 человек.

Хасан аль-Габаш сообщил, что пострадавшим в Сирии оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.

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Ранее сообщалось о более 1200 погибших и свыше 2000 раненных.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. Землетрясение также затронуло территорию Сирии. В Турции число погибших при землетрясении превысило 16 тысяч человек. Российские военные в Сирии оказывают помощь пострадавшим. ВС России доставили 9 февраля гуманитарную помощь в районы сирийской провинции Латакия.