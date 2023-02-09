Москва, , 19:38 — REGNUM Боевые действия на Украине были начаты ещё задолго до проведения специальной военной операции России. Об этом 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли заявил президент России Владимир Путин.

Массовые беспорядки на площади Независимости в Киеве. 2014 © ИТАР-ТАСС/Максим Никитин

Читайте также: Небензя заявил о готовности России достичь целей спецоперации мирным путем

Глава государства подчеркнул, что Москва намерена, напротив, прекратить конфликт.

«Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», ― уточнил Путин.

Ранее по теме: Песков: Донбасс защищен не до конца, поэтому СВО продолжается

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить», ― подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. Глава государства тогда пояснил, что цель операции — защита людей, которые «восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», отметил Путин.