Путин напомнил, кто начал боевые действия на Украине
Москва, 9 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине были начаты ещё задолго до проведения специальной военной операции России. Об этом 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли заявил президент России Владимир Путин.
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Глава государства подчеркнул, что Москва намерена, напротив, прекратить конфликт.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. Глава государства тогда пояснил, что цель операции — защита людей, которые «восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», отметил Путин.