Байден не подтвердил слухи, что он собирается посетить Украину

Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Президент США Джо Байден не подтвердил распространяемые американскими СМИ слухи, что он планирует посетить Украину. На соответствующий вопрос он ответил журналистам в Белом доме.

Джо Байден © Павел Бедняков/РИА Новости

«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это — всё», — сказал Байден.

Других комментариев по этому вопросу он не дал. Один из журналистов отметил, что президент США в своей фразе сделал ударение на слово «Польша».

Напомним, ранее Байден в обращении к американскому Конгрессу назвал спецоперацию России по денацификации Украины «испытанием на века» для США и остального мира. Он также заявил, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

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