Вашингтон, 9 февраля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не подтвердил распространяемые американскими СМИ слухи, что он планирует посетить Украину. На соответствующий вопрос он ответил журналистам в Белом доме.

Павел Бедняков/РИА Новости Джо Байден

«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это — всё», — сказал Байден.

Других комментариев по этому вопросу он не дал. Один из журналистов отметил, что президент США в своей фразе сделал ударение на слово «Польша».

Напомним, ранее Байден в обращении к американскому Конгрессу назвал спецоперацию России по денацификации Украины «испытанием на века» для США и остального мира. Он также заявил, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.