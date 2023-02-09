Москва, 9 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Авиаперевозки играют важную роль в развитии России, поэтому власти продолжат поддерживать данный сектор экономики. Об этом 9 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

Илья Наймушин/РИА Новости Самолет Sukhoi Superjet-100

«Очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику», — сказал российский лидер.

По словам Путина, он ранее ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, доказывая, что нужно приобретать отечественную технику. Президент также добавил, что глава Минтранса сохранил авиаотрасль.

Напомним, в январе гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в конце 2024 года в России планируется запустить серийное производство пассажирских среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов МС-21.