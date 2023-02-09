Москва, , 19:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия никому не хамит, но и отвечать следует зеркально. Об этом 9 февраля глава государства заявил на встрече с представителями авиационной отрасли.

Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли © Михаил Метцель/РИА Новости

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что Россия продолжит поддержку авиаотрасли и обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными суднами.

«Мы не можем обвалить отрасль», — добавил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал большой трагедией взрыв в жилом доме в Новосибирске. По последним данным, при взрыве погибли девять человек.