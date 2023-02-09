Москва, 9 февраля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Экономику России в этом году ждёт пусть небольшой, но всё же рост. Об этом 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли

Читайте также: В Германии восхитились удивительной экономической мощью России

«В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается», ― сказал российский лидер, подчеркнув, что так считают и международные институты.

По его словам, это значит, что Россия справилась с шоками в экономике. Глава государства добавил, что эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики и в отдельных отраслях производства стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать. Россия все самые сложные этапы преодолела, указал Путин.

Ранее по теме: В Германии рассказали об адаптации российской экономики к санкциям Запада

Президент РФ констатировал, что международные институты вынуждены признать, что Россия не только справилась с шоками, но и ожидается «общий рост экономики России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель немецкого издания Welt Эдвард Штайнер заявил, что западные санкции, направленные на то, чтобы как можно сильнее ударить по экономике России, не возымели должного эффекта. По его словам, результат оказался далёким от ожиданий Запада.