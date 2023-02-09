Москва, 9 февраля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Пострадавшим жильцам дома по улице Линейная, в котором 8 февраля произошел взрыв газа, будет оказана поддержка. Поручение от президента Владимира Путина об этом получил 9 февраля глава субъекта РФ Андрей Травников.

Владимир Николаев/РИА Новости Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

По указанию главы государства губернатор должен сформировать необходимые предложения для поддержки пострадавших от взрыва газа в жилом доме Новосибирска.

«Надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — поручил Путин Травникову.

Напомним, взрыв газа произошел утром 8 февраля в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске. В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок. В числе пострадавших 18 жильцов дома, двое — в тяжелом состоянии.