Новосибирск, 9 февраля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Число жертв взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до девяти человек. Спасатели нашли под завалами тело ещё одного мужчины. Такие данные привела в 19:00 9 февраля пресс-служба минздрава региона.

Владимир Николаев/РИА Новости Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

«Еще одного погибшего — мужчину — спасатели извлекли при разборе завалов. Уже девять жильцов дома на Линейной, 39, в том числе двухлетний ребенок, стали жертвами обрушения одного из подъездов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что неизвестна судьба еще 11 жильцов дома по улице Линейной, пострадавшими были названы девять человек, двоих из которых отпустили после оказания первой помощи. К настоящему времении в числе пострадавших числятся уже 18 человек, им оказывают необходимую помощь в медорганизациях города. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, отметили в минздраве.