Париж, 9 февраля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Председатель фракции Сената Франции «Республиканцы» Бруно Ретайо считает, что Баку нарушает суверенитет Армении, и призывает ввести санкции против Азербайджана. Об этом политик заявил в интервью, опубликованном 9 февраля агентством «Новости Армении».

Михаил Воскресенский/РИА Новости Трофейная военная техника, захваченная азербайджанской армией в ходе военных действий в Карабахе

«Я поддерживаю санкции, вплоть до ареста активов руководства Азербайджана и эмбарго на импорт газа и нефти», — сказал член Сената.

Ретайо заявил, что фракция «Республиканцы» «не пожалеет усилий» для того, чтобы помочь Армении. Он отметил, что в Сенате и Национальном собрании Франции приняли ряд резолюций, призывающих признать независимость Нагорного Карабаха.

«Многие парламентарии посетили Ереван, чтобы засвидетельствовать нашу солидарность и дружбу Франции», — добавил Ретайо.

Он добавил, что сам посещал Ереван и Степанакерт в декабре 2021 года.

Напомним, лидеры фракций парламента Франции в декабре 2022 года призвали президента республики Эммануэля Макрона осудить Азербайджан за «оккупацию» части территорий Армении, ввести санкции против Баку и провести встречи с представителями Нагорного Карабаха.