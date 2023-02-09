Москва, , 19:00 — REGNUM В Новосибирске 9 февраля открылся новый терминал в аэропорту Толмачево. В торжественном запуске в работу нового пассажирского терминала принял участие президент РФ Владимир Путин. В режиме видеоконференцсвязи он поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве объекта, и поздравил их с запуском в строй пассажирского терминала.

Новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов», — заявил президент.

Стоит отметить, что новый терминал в авиагавани Новосибирска является самым крупным региональным проектом. На площади свыше 58 тыс. кв. м оборудовано 54 стойки регистрации. Пропускная способность терминала составляет 1844 пассажира в час. Он будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов.

Напомним, 9 февраля в России отмечается 100-летний юбилей гражданской авиации. В связи с этой датой в Москве состоится торжественный вечер в Государственном Кремлевском Дворце, в котором примет участие президент РФ. Он вручит награды лучшим представителям отрасли.

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