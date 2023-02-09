Москва, , 18:46 — REGNUM Россия не оставит историю с подрывом газопровода «Северный поток» без последствий. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».

МИД РФ © Евгений Одиноков/РИА Новости

Замглавы МИД РФ отреагировал на публикацию расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрыву на газопроводе «Северный поток».

«Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические», — сказал Грушко, добавив, что будут использованы все инструменты для того, чтобы выяснить правду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у российской стороны не было сомнений, что США, возможно, другие страны НАТО причастны к диверсии на газопроводе «Северный поток».