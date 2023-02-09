Москва, , 18:36 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры освобождения штурмовой группой морских пехотинцев Тихоокеанского флота населенного пункта в зоне спецоперации.

Штурм от первого лица Цитата из видео Минобороны России. 2023. Россия

Под прикрытием лесополосы бойцы вместе с добровольческими подразделениями скрытно вошли в поселок и приступили к взятию под контроль жилых домов и улиц.

Таким образом, как показала 9 февраля пресс-служба минобороны в своем телеграм-канале, ведется планомерное наступление на позиции ВСУ и освобождение населенных пунктов от вооружённых формирований украинских националистов