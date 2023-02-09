Москва, , 18:33 — REGNUM Прибалтийские страны превращаются в полигоны для военного присутствия США вблизи политических центров России. Об этом 9 февраля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Это очень опасное развитие», — подчеркнул замглавы МИД России.

По его словам, в странах Прибалтики зафиксировано 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом.

«То, что сейчас там происходит, не только в военном отношении, на самом деле это такой крупный демографический и экономический вызов», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский актер Рассел Бренд сказал, что Запад использует Украину в своих глобалистских планах.