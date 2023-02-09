Замглавы МИД РФ: Прибалтика стала полигоном для военного присутствия США
Москва, 9 февраля 2023, 18:33 — REGNUM Прибалтийские страны превращаются в полигоны для военного присутствия США вблизи политических центров России. Об этом 9 февраля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это очень опасное развитие», — подчеркнул замглавы МИД России.
По его словам, в странах Прибалтики зафиксировано 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом.
«То, что сейчас там происходит, не только в военном отношении, на самом деле это такой крупный демографический и экономический вызов», — сказал Грушко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский актер Рассел Бренд сказал, что Запад использует Украину в своих глобалистских планах.