Лондон, 9 февраля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Конфуз случился недавно при посещении мечети с королем Великобритании Карлом III. Монарх, соблюдая правила пребывания в мусульманском храме — мечети Брик-Лейн в Лондоне, был вынужден разуться. При этом все присутствующие увидели, что у короля дырявый носок.

EPA/ADAM VAUGHAN/ТАСС Карл III

Этот курьезный случай вызвал неоднозначные комментарии у читателей газеты The Telegraph. Одни увидели в дырявом носке нечто роднящее их с монаршей особой.

«Он такой же, как и мы», — заявил один из читателей.

Другой отметил, что король мог бы позволить себе купить пару новых носков, третий посетовал на дороговизну жизни.

Напомним, Карл III был официально провозглашён королём Великобритании 10 сентября 2022 года. До этого Великобританией более 70 лет правила его мать Елизавета II.