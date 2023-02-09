В Совфеде потребовали отдать Зеленского под трибунал
Москва, 9 февраля 2023, 18:22 — REGNUM Отдать под международный трибунал президента Украины Владимира Зеленского за отказ выполнять Минские соглашения предложил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН», — отметил Клишас в телеграм-канале.
Также, по мнению сенатора, США и ЕС должны наложить на Украину санкции.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский заявил, что подписанные в 2015 году соглашения были уступкой России. В интервью немецким СМИ глава государства заявил, что сам остановил выполнение Минских соглашений. Он сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и бывшей на тот момент канцлером Германии Ангеле Меркель, что их исполнить невозможно.