Москва, 9 февраля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Отдать под международный трибунал президента Украины Владимира Зеленского за отказ выполнять Минские соглашения предложил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Андрей Клишас

«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Также, по мнению сенатора, США и ЕС должны наложить на Украину санкции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский заявил, что подписанные в 2015 году соглашения были уступкой России. В интервью немецким СМИ глава государства заявил, что сам остановил выполнение Минских соглашений. Он сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и бывшей на тот момент канцлером Германии Ангеле Меркель, что их исполнить невозможно.