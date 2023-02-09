Вооруженный конфликт России и Украины продлится несколько месяцев — экс-президент Польши

Женева, Швейцария, , 18:31 — REGNUM Россия и Украина не имеют достаточного преимущества, чтобы одержать верх в вооружённом конфликте. О этом 9 февраля заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский на брифинге в Женеве.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следует ожидать, что конфликт продлится ещё несколько месяцев», — сказал бывший польский лидер.

Ранее он заявил, что старый мировой порядок рушится, и теперь даже незначительный конфликт может перерасти в глобальный.

Стоит отметить, в начале февраля украинский чиновник на условиях анонимности сообщил американскому журналу Foreign Policy, что в Киеве ожидают скорое наступление со стороны России.

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