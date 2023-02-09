Анкара, 9 февраля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Парламент Турции одобрил введение чрезвычайного положения в десяти провинциях страны, пострадавших от разрушительного землетрясения. Решение Великим национальным собранием страны было принято 9 февраля, передаёт турецкое агентство Bianet.

Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

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Ранее соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Особый режим будет действовать в течение трёх месяцев на территории провинций Адана, Адыяман, Газиантеп, Диярбакыр, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие, Хатай и Шанлыурфа.

Принятая мера предполагает более широкие полномочия властей и силовых структур для контроля за порядком в этих регионах.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Несколько дней спустя на территории страны было зафиксировано четыре сейсмических события. Магнитуда достигала 5,3.

По последним данным, в результате бедствия погибли почти 64,2 тысячи человек, ещё 64 194 получили различные травмы и ранения. В Турции объявлен семидневный траур.