Законопроект о бесплатных парковках возле школ, больниц и поликлиник внесен в Госдуму

Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о бесплатных парковках в том числе для инвалидов на всей территории России внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом прописывается, что на платной парковке вблизи объектов социальной инфраструктуры транспортные средства, включая транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» и включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются бесплатно до трех часов.

При этом автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются на специальных парковочных местах для инвалидов данной платной парковки бесплатно бессрочно.

Сейчас законами регионов могут быть запрещены платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, школам, вузам, детсадам, поликлиникам и больницам, а также объектам организации культуры.

Принятие закона позволит обеспечить инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, отмечают авторы.

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Ранее Госдума отклонила законопроект, позволяющий инвалидам бесплатно парковать свои автомобили не только на специально выделенных для этого местах, но и на любых местах для платной парковки.

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