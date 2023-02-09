Москва, 9 февраля 2023, 18:06 — REGNUM Россия будет наращивать производство военной техники. Об этом 9 февраля на совещании во время посещения Омского завода транспортного машиностроения заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев посещает «Омский завод транспортного машиностроения»
Дмитрий Медведев посещает «Омский завод транспортного машиностроения»
© Екатерина Штукина/РИА Новости

Читайте также: Зеленский на Совете Европы вновь попросил поставлять Киеву оружие

Он напомнил, что Киев «клянчил самолёты, ракеты, танки» у западных партнёров.

«Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», ― подчеркнул Медведев.

По его словам, речь идёт о производстве, модернизации тысяч танков. Зампред Совбеза добавил, что эта задача вытекает из государственного оборонзаказа и решений, которые приняты президентом России.

Ранее по теме: WP: Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины и сразу попросил поставить Киеву боевую авиацию.

9 февраля, выступая на Совете Европы, Зеленский вновь попросил европейские страны поставлять Киеву современные виды вооружений.