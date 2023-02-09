Москва, 9 февраля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Россия будет наращивать производство военной техники. Об этом 9 февраля на совещании во время посещения Омского завода транспортного машиностроения заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев посещает «Омский завод транспортного машиностроения»

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Он напомнил, что Киев «клянчил самолёты, ракеты, танки» у западных партнёров.

«Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», ― подчеркнул Медведев.

По его словам, речь идёт о производстве, модернизации тысяч танков. Зампред Совбеза добавил, что эта задача вытекает из государственного оборонзаказа и решений, которые приняты президентом России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины и сразу попросил поставить Киеву боевую авиацию.

9 февраля, выступая на Совете Европы, Зеленский вновь попросил европейские страны поставлять Киеву современные виды вооружений.