Донецк, 9 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Два района Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает 8 февраля Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Константин Михальчевский/РИА Новости Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:46 — н. п. Ласточкино — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что более 3 тыс. беспилотников и более 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ уничтожено с начале спецоперации.