Брюссель, 9 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. В Евросоюзе считают, что российские активы были «справедливо» заморожены, и планируют передать их Киеву. Об этом 9 февраля заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он выступил вместе с прибывшим на саммит ЕС украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Было бы справедливо использовать эти активы для восстановления Украины, для законных и справедливых компенсаций Украине», — сказал Мишель.

Напомним, ранее в Еврокомиссии неоднократно указывали на то, что не нашли законных оснований для того, чтобы использовать замороженные российские активы. При этом в ЕС продолжают рассуждать, на что могли бы пойти эти средства.