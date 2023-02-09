Лондон, 9 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Власти Великобритании понимают, что поставки вооружения Киеву могут привести к эскалации конфликта, тем не менее считают необходимым помогать Украине. При этом в Лондоне принимают решения по этому вопросу осторожно и взвешенно. Такое мнение высказал газете Telegraph представитель администрации Риши Сунака.

Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак и Владимир Зеленский

«Мы знаем о возможных рисках эскалации. Но на протяжении всего времени мы были уверены, что подход, который мы используем, является лучшим и самым быстрым способом помочь Украине положить конец этому конфликту», — цитирует 9 февраля издание свой источник в кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в рамках своего визита в Великобританию, состоявшегося 8 февраля, попросил предоставить Украине истребители. Этот вопрос поручил изучить правительству премьер Сунак. Однако уже сегодня стало известно о том, что Лондон отказал Киеву в поставках самолетов. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес телеканалу ВВС.