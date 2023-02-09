Москва, 9 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Более трёх тысяч беспилотников и более четырёх сотен зенитных ракетных комплексов ВСУ уничтожено с начала спецоперации, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сбитый беспилотник ВСУ

По данным российского военного ведомства, с начала СВО уничтожено 384 самолёта, 206 вертолётов и 3057 беспилотников ВСУ.

Кроме того, уничтожено 403 зенитных ракетных комплекса, 7798 танков и других боевых бронированных машин, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

Также российские военные уничтожили 4034 орудия полевой артиллерии и миномётов ВСУ и 8302 единицы украинской специальной военной автомобильной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в ходе спецоперации, по данным на 9 февраля, уничтожено 11 украинских беспилотников.