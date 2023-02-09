Чемпион UFC Махачев: «Между мной и Макгрегором — пропасть»
Москва, 9 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что готов провести бой с бывшим чемпионом в легкой и полулегкой весовых категориях Конором Макгрегором, сообщает «Спорт-Экспресс».
Алексей Даничев/РИА Новости
Ислам Махачев
«Между мной и им на данный момент большая пропасть. Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, тех, кто заслужил чего-то на деле, а не на словах», — сказал Махачев.
Спортсмен добавил, что согласится на бой, если в UFC захотят его провести.
«С кем предложат, с тем и соглашусь выйти в октагон», — уточнил чемпион UFC.
Следующий бой Ислам Махачев проведет 11–12 февраля против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC в Австралии.