Москва, , 17:47 — REGNUM В ходе спецоперации российские военные за сутки уничтожили 11 беспилотников ВСУ и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производство, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Поражение этим объектам нанесено в Харьковской области (в районах населённых пунктов Таволжанка и Лозовая), в ДНР (в районе Кириловки), в ЛНР (в районе Кременной, Краснореченского, Коломыйчихи, Червонопоповки и Наугольной), в Запорожской области (в районе Водяного) и в Херсонской области (в районе Князе-Григоровки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области 8 февраля уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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