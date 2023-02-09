Москва, 9 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В ходе спецоперации российские военные за сутки уничтожили 11 беспилотников ВСУ и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производство, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа САУ 2СЗ «Акация» в зоне проведения СВО

Поражение этим объектам нанесено в Харьковской области (в районах населённых пунктов Таволжанка и Лозовая), в ДНР (в районе Кирилловки), в ЛНР (в районе Кременной, Краснореченского, Коломыйчихи, Червонопоповки и Наугольной), в Запорожской области (в районе Водяного) и в Херсонской области (в районе Князе-Григоровки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области 8 февраля уничтожен склад боеприпасов ВСУ.