Украинские войска заминировали на границе с Белоруссией все дороги и лесные полосы

Киев, , 17:44 — REGNUM Все дороги и лесные полосы на границе с Белоруссией заминированы вооружёнными формированиями Украины. Об этом 9 февраля сообщил полковник ВСУ Евгений Силкин, который отвечает за стратегические коммуникации при командовании Киева объединенными войсками, его слова приводит американская газета The Washington Post.

Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу», — сказал он.

Кроме того, Силкин отметил, что также ВСУ провели минирование большей часть украинской границы Белоруссией и Россией, так как Киев в течение ближайшего времени не намерен дружить с этими двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Киев ввёл новые односторонние ограничения в отношении ряда российских и белорусских предприятий.