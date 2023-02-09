Украинские войска заминировали на границе с Белоруссией все дороги
Киев, 9 февраля 2023, 17:44 — REGNUM Все дороги и лесные полосы на границе с Белоруссией заминированы вооружёнными формированиями Украины. Об этом 9 февраля сообщил полковник ВСУ Евгений Силкин, который отвечает за стратегические коммуникации при командовании Киева объединенными войсками, его слова приводит американская газета The Washington Post.
«Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу», — сказал он.
Кроме того, Силкин отметил, что также ВСУ провели минирование большей часть украинской границы Белоруссией и Россией, так как Киев в течение ближайшего времени не намерен дружить с этими двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Киев ввёл новые односторонние ограничения в отношении ряда российских и белорусских предприятий.