Москва, , 17:42 — REGNUM В Новосибирске двух сотрудников газовой компании задержали после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Линейная, сообщает Следственный коммитит по области.

Автомобиль полиции на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Число погибших при взрыве в Новосибирске увеличилось до семи человек

В СК РФ уточнили, что задержанные представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.