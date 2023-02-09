Москва, 9 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В Новосибирске двух сотрудников газовой компании задержали после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Линейной, сообщает Следственный комитет по области.

Владимир Николаев/РИА Новости Автомобиль полиции на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

«Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

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В СК РФ уточнили, что задержанные представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.