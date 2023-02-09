Брюссель, 9 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. За последний год Евросоюз оказал поддержку Украине на 67 миллиардов евро. В эту сумму входят помощь, направленная в виде военных поставок, гуманитарная поддержка беженцев и многое другое. Об этом заявила в ходе пресс-конференции 9 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Митинг в Брюсселе с требованием отправить танки «Леопард» на Украину

«67 миллиардов поддержки мы мобилизовали в последние 12 месяцев — от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев», — заявила глава ЕК.

Стоит отметить, что днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последний год страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в размере 120 миллиардов долларов. В ходе совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном 8 февраля Столтенберг подчеркнул, что в эту сумму входят помимо военной помощи экономическая и гуманитарная помощь.

Он отметил, что НАТО вынужден продолжать поставлять Киеву вооружение, потому что Россия готовится не к миру, а к новому наступлению.