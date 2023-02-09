Москва, , 17:37 — REGNUM Ситуация в Новосибирске после взрыва газа в жилом доме находится на личном контроле президента России Владимира Путина. Об этом 9 февраля журналистам сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«Происшествие находится на контроле президента, президент интересовался лично», ― сказал министр.

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Он добавил, что главе государства о произошедшем в прямом эфире доложил губернатор региона Андрей Травников.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Линейная в Новосибирске произошёл утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда пятиэтажного здания. Разрушены около 30 квартир.

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По последним данным, погибли семь человек. Ещё семеро пострадали. Врачи оказывают им помощь в больницах. При этом состояние двух человек медики оценивают как тяжёлое.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).