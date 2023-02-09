Анкара, , 17:30 — REGNUM В Турции выросло число погибших при землетрясении, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 9 февраля в провинции Османийе.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых — 64 194», — уточнил глава турецкого государства.

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Мощное землетрясение произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. В стране объявлен траур по погибшим. Землетрясение также затронуло территорию Сирии. По последним данным, там погибли более 1200 человек, еще свыше 2000 получили ранения.